In 181 di corsa da Molina al Rifugio Elisa, successo per la ripartenza del "Trofeo delle Grigne"

In 181 di corsa dalla frazione di Molina al rifugio Elisa. L'impegnativa gara podistica tra lago e montagna ha attraversato questa mattina, domenica 16 ottobre, la zona alta di Mandello del Lario fino all'arrivo in quota per questa 25esima edizione del Trofeo delle Grigne.

L'attesa "Molina-Elisa" della ripartenza post covid non ha dunque deluso le aspettative in termini di partecipazione e pubblico. Dopo il ritrovo dei concorrenti presso il centro sportivo comunale, la partenza alle 9 da piazza IV Novembre nella frazione di Molina.

Dopo poche centinaia di metri l'inizio della dura salita verso la montagna con arrivo del concorrente più veloce dopo soli 55 minuti e 41 secondi. Si tratta di Francesco Puppi dell'Atletica Valle Brembana: è lui il vincitore della "Molina-Elisa" 2022.

Francesco entra così nell'albo d'oro della gara di corsa in montagna - una delle più importanti del territorio lecchese - dopo Roberto Delorenzi che vinse nel 2019. Prima donna a tagliare il traguardo è stata invece Monica Giudici della Freezone con un tempo di 1 ora, 26 minuti e 10 secondi.

La manifestazione sportiva è stata organizzata dal Cai Grigne e dal Comune di Mandello del Lario (assessorato allo Sport) in collaborazione con la Polisportiva Mandello. Tra i partecipanti mandellesi anche Mario Panzeri, l'atleta dei 14 Ottomila.

Nella tarda mattinata verranno ufficializzati anche i nomi degli altri atleti che saliranno sul podio e di quelli che hanno raggiunto le prime posizioni, fino alla classifica definitiva. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 14 presso il Centro sportivo comunale in zona lago, sempre a Mandello.

(Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)