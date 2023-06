Grande prestazione di Luca Del Pero a Innsbruck. L'atleta della Sky Lario Runners si è aggiudicato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Trail e Corsa in Montagna che sono in corso di svolgimento in Austria. Il corridore lecchese ha portato a termine una grande rimonta nella Short Trail - 44 chilometri e 3.200 metri di dislivello positivo -, chiudendo al terzo posto alle spalle di Stian Angermund, che si è confermato campione del mondo, e del sorprendente Thomas Roach. Una prova assolutamente per la delegazione italiana, che si è aggiudicata la medaglia d'argento a squadre anche grande ai piazzamenti di Francesco Puppi (6°) e Cristian Minoggio (15°). Daniel Pattis è arrivato al 22° posto, mentre il valmadrerese Andrea Rota - dell'Osa Valmadrera - ha vissuto una giornata difficile e ha chiuso in 50esima piazza dopo un avvio di gara lanciato.

La classifica a squadre:

Oro: Gran Bretagna

Argento: Italia

Bronzo: Francia

4° posto: Polonia

5° posto: Norvegia

Nella gara femminile Martina Cumerlato, tesserata per i Falchi Olginatesi, ha chiuso 25esima posizione: l'Italia ha chiuso al sesto posto la gara a squadre vinta da Clementine Jeoffray e dalla Francia.

Elia 19° nel vertical

Mercoledì il malgratese Andrea Elia (Osa Valmadrera) ha chiuso al 19° posto la gara uphill - 7,1 chilometri con 1.020 metri di dislivello positivo - dominata dal keniano Patrick Kipngeno, già campione nell'edizione precedente.