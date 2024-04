Una corsa per campioni assoluti tra montagne e lago

Presentata anche a Palazzo Pirelli la grande manifestazione internazionale di corsa in montagna Utlac, che si snoderà nel magnifico scenario naturalistico del territorio Lecchese, attorno al Lago di Como. Presenti oltre agli organizzatori di Utlac - Andrea Gaddi, Marta Poretti e Nicola Pontiggia - il sottosegretario regionale allo sport Lara Magoni con Giacomo Zamperini, presidente della commissione montagna di Regione Lombardia, Alessandro Rapinese, sindaco di Como e Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco. L'edizione 2024 di questa affascinante ultratrail running per autentici campioni partirà l’11 maggio.

"Questo appuntamento sportivo, che vede protagonisti 50 Comuni, 3 Province, 5 Comunità montane, possiede le carte necessarie per aspirare a divenire un evento internazionale, particolarmente attento alla sicurezza ed alla sostenibilità - ha sottolineato Zamperini - Tutto questo permette di rendere la montagna protagonista a 360 gradi che, al di là di gare e sport, promuove il Lario, fruibile e visitabile tutto l’anno. Tengo molto a congratularmi e a ringraziare l’organizzazione di Utlac, in particolar modo, Andrea Gaddi, in grado, con questo importante evento di creare partnership con sponsor di rilievo e di coinvolgere sempre più appassionati. Quest’anno, infatti, la gara conta già oltre 800 iscritti, il doppio rispetto allo scorso anno".

Tre le tipologie di percorsi e distanza

Tre le tipologie di percorsi e distanza. Innanzitutto Utlac 250, evento di Endurance Trail in regime di semi-autonomia lungo i sentieri delle montagne del Lago di Como che si sviluppa per 254 km e 12.480 metri di dislivello su sentieri molto vari, dalle mulattiere ai single tracks, da tratti in riva al lago alle montagne.

Vi è poi Utlac 60, evento di Ultra Trail, in regime di semi- autonomia lungo i sentieri delle montagne del Triangolo Lariano, con un percorso che si sviluppa per 64,6 km e 3.580 metri di dislivello sui sentieri, che dal lungolago di Como salgono a Brunate per poi addentrarsi nella dorsale del Triangolo Lariano ed infine Utlac 30 evento di Trail, una corsa in montagna di media distanza lungo i sentieri delle montagne del Triangolo Lariano, gli ultimi 30 km della Utlac 250. Il percorso si sviluppa per 32 km e 1.872 metri di dislivello sui sentieri che da Bellagio portano nei boschi del Triangolo Lariano e i sentieri di montagna dei Corni di Canzo.

Il Sottosegretario allo Sport ha evidenziato al riguardo come la Regione abbia, attraverso un bando, finanziato questo evento, che valorizza i territori protagonisti grazie alle numerose attività, con quattro giorni di corsa, con atleti provenienti da ogni parte del mondo, che apprezzeranno il contesto montano, sia a livello storico culturale che ricettivo.