Le allieve del Cortenova Volley conquistano la Coppa Primavera

Un altro meritato successo per il Cortenova Volley. Le ragazze della squadra allieve hanno conquistato infatti la Coppa Primavera, dopo aver disputato la finale contro le padrone di casa del Gso Sirone. Punto dopo punto, le giovani pallavoliste del team valsassinese sono riuscite a chiudere una partita molto combattuta vincendo per 3 set a 2. La rosa della squadra è composta da Greta, Matilde, Sara, Martina, Elisa, Ginevra, Elisa, Matilde, Francesca, Alice, Francesca, Ambra, Giulia e Michela.

"Dopo una stagione abbastanza difficile che le ha viste arrivare terze nel loro girone di campionato CSI - commenta Cinzia Mascheri, responsabile settore Volley del Csc Cortenova - non hanno avuto opportunità di accedere ai playoff a cui sono ammesse solo le prime due classificate, ma non si sono fermate. Le ragazze hanno continuato gli allenamenti e si sono rimboccate le maniche per riuscire a vincere la coppa primavera: ce l'hanno fatta, affrontandola sfida con entusiasmo e passione, conquistando l'ambito trofeo". Grandissima la soddisfazione degli allenatori Giuseppe Di Salvo, Alfredo Comis e Nadia De Poli.

La coppa primavera è un torneo extra-campionato istituito per promuovere la pallavolo e la cultura dello sport nel territorio provinciale, e per dare la possibilità alle squadre escluse dai playoff di giocare e misurarsi contro squadre del territorio non incontrate durante il campionato regolare.