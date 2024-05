Il Basket Costa domina gara 1 nelle semifinali play-off in Serie A2

Chi ben comincia... Costa Masnaga vince 84-57 gara 1 delle semifinali play-off di A2 contro la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, una partita senza storia.

Partenza sprint delle biancorosse che, pronti, via, si ritrovano subito sul +11 (13-2). Confortante il vantaggio dopo 10′ (24-16), Costa vede le toscane risalire a -3 a inizio secondo periodo, ma dopo il timeout chiamato da coach Luca Andreoli un break di 11-1 consente l'allungo: all'intervallo è 49-32.

Nella seconda parte di match non c'è storia, la prestazione di squadra messa in campo dalle brianzole non consente replica alle ospiti. Alla fine sono 29 assist di squadra, 46 rimbalzi e 36 punti in area contro i soli 10 di San Giovanni Valdarno. Un dominio totale.

A livello individuale bene come sempre Vittoria Allievi, 16 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. In doppia cifra anche Ravelli (12), Piatti (11), Bernardi (11), Tibè (10). Gara 2 è in programma in Toscana giovedì 16 maggio alle ore 18.