Costa Masnaga cede a San Giovanni Valdarno ed è fuori dai play-off

San Giovanni Valdarno spegne il sogno della Clv Limonta Costa Masnaga. Le toscane espugnano 72-70 il parquet di via Verdi ed eliminano le brianzole, accedendo così alla finale con Derthona che varrà il passaggio in Serie A1.

Alle biancorosse di Luca Andreoli non basta una grande partenza, con un primo parziale di 7-0 e poi di 11-0 per chiudere il quarto sul 22-18. San Giovanni Valdarno non molla e resta sempre agganciata nel punteggio. Nel secondo quarto gli attacchi si piantano: all'intervallo è 34-28.

Break decisivo a inizio ripresa

L'inizio ripresa fa segnare una squadra toscana molto aggressiva, che va in vantaggio e non si fa più riprendere. I 30 punti messi a referto dalle ospiti piegano in due il match: il 58-48 in loro favore sembra chiudere la contesa, eppure Costa ha un moto d'orgoglio e si riporta fino al -1 con il gioco da tre punti di Allievi. Sono De Cassan e Nasraoui a spingere le toscane verso la vittoria, con Ravelli e Tibè che non trovano il canestro del possibile aggancio o sorpasso.

Costa paga carissimo le 21 palle perse contro le 8 delle più precise avversarie, trascinate da Nasraoui (21 punti per lei). In casa brianzola Ravelli ne firma 15, Allievi 13 con 6 assist. Tibè conquista 10 rimbalzi.