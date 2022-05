Del Pero e Cumerlato, dominio a Valmadrera: la Dario&Willy ha re e regina

Ecco il nuovo re e la nuova regina della Dario&Willy. Sono Luca Del Pero e Martina Cumerlato i vincitori dell'edizione 2022, la prima del post-Covid. Il forte atleta dei Falchi Lecco ha completato con il tempo di 2h17'59" il duro tracciato da 24 chilometri per 2010 metri di dislivello positivo messo in piedi dall'Osa Valmadrera: per la prima volta la gara è partita e arrivata dall'area del ‘pratone’ di Valmadrera, mentre per tanti anni la partenza è avvenuta dal vicino Rio Torto. Il Falco ha distaccato ampiamente Lorenzo Martir Rota (Team Hoka-Karpos, 2h19'19") e il beniamino di casa Andrea Rota (Osa Valmadrera, 2h20'02"), facendo quindi segnare il crono di riferimento sul nuovo tracciato.

Per quanto riguarda la gara al femminile la vittoria è andata a Martina Cumerlato, atleta del Team La Sportiva che si è imposta con il tempo di 2h57'38" davanti a Elisa Pallini (Pegarun, 3h11'04") e alla compagna di squadra Daniela Rota (Team La Sportiva, 3h13'52").