Come spesso è accaduto, un cielo plumbeo ha accompagnato la Dario&Willy 2023. Un'edizione nel segno della continuità: Luca Del Pero (Sky Lario Runners) ha confermato il titolo del 2022 - allora ottenuto con la divisa dei Falchi Lecco -, sbaragliando la concorrenza con il tempo di 2h21'50". Nessuno gli ha tenuto testa lungo il percorso da 24 chilometri per 2010 metri di dislivello positivo tracciato dall'Osa Valmadrera: alle spalle dell'atleta lecchese è arrivato Sergio Bonaldi (Pegarun, 2h23'26"), mentre è stato l'idolo di casa Andrea Rota (Osa Valmadrera - Team Salomon) a completare il podio con il tempo di 2h23'51". In gara anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, giunto al traguardo dopo 3h52'31".

Successo lecchese anche per la gara al femminile: vittoria ad appannaggio di Francesca Rusconi (Rock Experience - The Nort Face) in 2h56'03" davanti a Roberta Jacquin (Pegarun, 3h04'50") ed Elisa Pallini (Pegarun, 3h08'13'), seconda nel 2022 alle spalle di Martina Cumerlato.