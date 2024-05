Beltrami torna a dominare la Dario&Willy: successo sotto la pioggia

Successo ampio per Lorenzo Beltrami alla Dario&Willy 2024. L'atleta lecchese in forza alla Sky Lario Runners ha lasciato in titolo in casa della medesima squadra - nel 2023 ha vinto Del Pero -, completando il duro percorso in 2h23'54": pioggia e fango hanno caratterizzato, come spesso accade, la gara organizzata dall'Osa Valmadrera su un percorso da 24 chilometri e ben 2.010 metri di dislivello positivo. Al secondo posto l'altro lecchese Danilo Brambilla (Falchi Lecco, 2h31'15"), al terzo il vicecampione 2023 Sergio Bonaldi (Pegarun, 2h33'26"). In gara anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, giunto al traguardo dopo 4h03'27".

Finalmente il successo al femminile, dopo il terzo posto di un anno fa e il secondo del 2022, è andato Elisa Pallini: l'atleta della Pegarus ha vinto con il tempo di 3h05', staccando Alice Testini (Asd Castelraider, 3h09'07") e Roberta Jacquin (Pegarun, 3h11'05'), quest'ultima giunta seconda nel 2023.