Dervio, Centro Vela in festa per il tricolore di Stella fra i catamarani F18

Il derviese Maurizio Stella, detto "Icio", del Centro Vela Dervio, si è laureato campione italiano classe della classe Catamarani F18 nelle regate svoltesi proprio nelle acque dell'Altolago.

Stella, insieme a Cristian Vettori, ha conquistato il titolo con grande regolarità dimostrando un grande livello tecnico e atletico. "Icio" è stato campione Italiano già nel 2018 e vanta un palmares di tutto rispetto. Basti ricordare in particolare la consulenza in acqua al navigatore Giovanni Soldini che ha avuto proprio dal derviese un grosso aiuto quando si è interessato ai multiscafi per la propria professione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Dervio (su 24 equipaggi partecipanti), secondi classificati, Elia Mazzucchi e Jacopo Lisignili di Domaso; al terzo posto l'equipaggio della Germania Baier Baier, quarti in classifica i gemelli Andrea e Matteo Viganò (Cvd), derviesi di adozione sportiva; nella classifica del Campionato italiano a loro è andato il bronzo. A coronare un grande successo di squadra per il Centro Vela Dervio, il quinto posto dell'inossidabile Ugo Ferrari. Ottima l'organizzazione del Cvd guidata dal Presidente Antonio Cozzoli.

Gallery