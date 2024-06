Equipaggio della Canottieri Lecco rappresenterà l'Italia alla 'Dragon Boat' in Cina

Un pezzo di Italia e di Lecco in Cina per una gara di grande fascino e spettacolo. Un equipaggio quasi interamente 'made in Canottieri' sarà infatti al via della Dragon Boat Open Race, l'unico a rappresentare l'Italia. La partenza è in programma l'11 giugno da Lecco e il rientro il giorno 20. In questo arco di tempo si svolgeranno le gare nella contea di Hui Shui e di Ning Cheng.

La presentazione della regata si è svolta venerdì mattina nella sede della Canottieri, alla presenza del presidente Marco Cariboni, del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, dei consiglieri regionali Giacomo Zamperini e Gian Mario Fragomeli, del team leader Claudio Anderis, di Lucia Micheli consigliere della Canottieri e Luigino Baggioli, amministratore degli impianti della Canottieri.

"Vorrei puntualizzare l'importanza di questo appuntamento: è la prima volta che un nostro equipaggio parte per andare in Cina, ospiti del governo cinese. Un'esperienza bellissima e gratificante" ha spiegato il presidente Marco Cariboni, omaggiando il sindaco con la maglia ufficiale con cui gareggeranno i ragazzi in Cina.

"Ponte tra Lecco e Cina"

"La casualità vuole che cinquant'anni fa un grande alpinista lecchese come Carlo Mauri iniziasse un viaggio lungo la Via della seta - ha ricordato Lucia Micheli - A causa della mancanza di alcuni documenti, non fu fatto entrare e venne rimandato a casa. Oggi invece atleti lecchesi vengono invitati dal governo cinese e lo ringraziamo per questo, è l'opportunità di creare un primo collegamento fra le due realtà".

Il Dragon Boat sta prendendo piede anche da noi. "Da settembre, grazie alla collaborazione con il Cus Milano, ospiteremo una di queste imbarcazioni che consentirà agli studenti del Politecnico di allenarsi qui sul lago. L'attività sarà poi promossa nelle scuole per avvicinare i giovani allo sport".

I membri dell'equipaggio

L'equipaggio della Dragon Canottieri sarà composto da un mix di canoisti e canottieri: Elisa Arcara, Claudio Anderis, Alberto Fumagalli, Alessandro Bonacina, Andrea Bonacina, Aurelia Casartelli, William Dalboni, Riccardo Rossi, Paolo Vassena, Sandu Stirbu, Sofia Ambrosiano, Martina Giraldi, Davide Pirovano, Alessandro Bedetti, Juan Francisco Ferrero Osoro.

"Settimana prossima in Cina si celebra il Dragon Boat festival, una festa popolare riconosciuta dall'Unesco - sono state le parole di Claudio Anderis - I cinesi festeggiano da cinquant'anni con queste gare e invitano squadre da tutto il mondo grazie al riferimento Antonio Bazzi. Gareggeremo con un equipaggio di 10 atleti più il timoniere e chi suonerà il tamburo e parteciperemo a tre gare su 200, 500 e 2.000 metri. Partiremo martedì. Oltre ai cinesi saranno presenti un equipaggio francese, uno olandese e uno russo. Ce la metteremo tutta".

"Orgoglio bluceleste"

"Un grande risultato per Lecco, lo sport dà grandi soddisfazioni. I cinesi sono molto pragmatici e sicuramente sanno che la Canottieri garantirà un'ottima performance" ha dichiarato Gian Mario Fragomeli.

"In bocca al lupo alla Canottieri che porterà il bluceleste sull'acqua della Cina, è un grande orgoglio. Condurranno il nome di Lecco lontano - ha spiegato il sindaco Gattinoni - Nel 2027 il Lago di Varese ospiterà gli Europen Master Games, le cosiddette Olimpiadi degli over 30, e il Dragon Boat sarà presente tra le discipline. Fatevi trovare pronti".

"Mai come questa volta si può parlare di sport di squadra - ha chiosato Giacomo Zamperini - Remerete tutti insieme ed è importante che ci sia affiatamento fra voi. Comunque vada, siete invitati in Regione Lombardia al vostro ritorno. La scorsa è stata la stagione del calcio, questa è senza dubbio la stagione degli altri sport a Lecco".