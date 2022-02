Duathlon di Barzanò 2022

Prezzo non disponibile

Dopo la più che riuscita edizione inaugurale dello scorso anno, torna domenica 27 febbraio il Cab Duathlon di Barzanò che quest'anno ha l'onore di inaugurare l'intera stagione della Fitri, il cui calendario nazionale si svilupperà attraverso una trentina di gare fra duathlon e triathlon.

La gara di Barzanò cambia anche nome, diventando il "Pain's Hill Duathlon", una denominazione derivata dalla principale difficoltà della giornata, posta al 3° km della prima frazione podistica e della seconda ciclistica, ossia l'ascesa fra Via Colombo e Via Battisti chiamata proprio pain’s hill, che ricorda alla lontana il punto focale della Boston Marathon.

Attesi i "big" della specialità

I concorrenti affronteranno tre distinte frazioni: la prima è di 5 km da correre a piedi, poi toccherà ai 20 km in bici e infine altri 2,5 km di corsa che decreteranno i vincitori della gara, classificata nella categoria Duathlon Sprint. Vista l'importanza della posta in palio (la gara aprirà il Circuito Nazionale che successivamente farà tappa nella torinese Santena il 13 marzo) hanno già dato la loro adesione alcuni dei nomi più importanti del panorama del triathlon italiano, a cominciare dal trentino Alessandro De Gasperi, due volte vincitore dell'IronMan di Lanzarote, uno dei più prestigiosi al mondo.

Campioni uscenti sono Gregory Barnaby e Giorgia Priarone, entrambi del Team 707 e pronti a difendere i loro scettro. La gara, fortemente voluta dal Comune di Barzanò ma anche da quello di Monticello Brianza, attraversato dalla frazione ciclistica, prenderà il via alle ore 13 con la gara femminile; alle 14.30 scatterà la prova maschile; alle 16 le premiazioni.

Epicentro della corsa sarà la pedonale di Via XX Settembre, sede di partenza e arrivo. A Barzanò sono attesi tantissimi specialisti e appassionati di tutte le categorie, per una sfida che si preannuncia incertissima fino all'ultimo metro. Per informazioni: spartacus@triathlonlecco.it - www.spartacusevents.com - 348 2766234.