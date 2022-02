Al Duathlon Sprint di Barzanò volata vincente di Davide Menichelli

Numeri di partecipazione eccezionali per la seconda edizione del "Pain's Hill Duathlon", il duathlon sprint di Barzanò che ha ufficialmente aperto la stagione della Federazione Italiana Triathlon. La sfida davanti alle acque del lago lecchese, con i concorrenti chiamati a una prima frazione di 5 km di corsa, 20 km in bici e ancora 2,5 km di corsa ha visto oltre 250 atleti impegnati e stupisce soprattutto la gran quantità di ragazze al via, un segnale importantissimo quando siamo agli albori della stagione agonistica.

È stata una sfida incerta fino all'ultimo metro. Alla fine l'ha spuntata Davide Menichelli (Doria Nuoto Loano) che per tutta la corsa ha avuto la compagnia di Marco Corti (Zerotrenta Triathlon), alla fine battuto quasi in volata; 55'47" il tempo del vincitore con 2" sul rivale e 12" su Stefano Lombardi (Venus Triathlon) che ha ceduto solo nella frazione finale. La gara è stata comunque incerta fino alla fine se si considera che i primi nove hanno chiuso con distacchi sotto il minuto.

Vittoria netta al femminile

Un po' più netta la vittoria di Alice Capone fra le donne. La portacolori della Raschiani Triathlon ha chiuso in 1h 05'39" facendo la differenza nelle frazioni a piedi, staccando Letizia Martinelli (Valdigne Triathlon) di 14" che in volata ha prevalso su Federica Frigerio (Venus Triathlon). Da notare la prova di Margie Santimaria (Doroteam), risultata la migliore in bici ma che ha pagato dazio nella parte podistica finendo quinta a 35".

Ancora una volta un obiettivo centrato dalla Spartacus Events, che ha potuto usufruire del sostegno delle Amministrazioni comunali di Barzanò e Monticello Brianza e del supporto della Polizia locale di Monticello Brianza, dell'Associazione Carabinieri di Lecco, dell'Associazione Foglia Verde di Castello Brianza, dell'Asa Brescia, dell'Ass.Le Aquile di Civenna, del Ccrs di Lecco e de I Falchi di Lecco. Per la società, però, la stagione degli impegni agonistici è appena cominciata: domenica è alle porte il grande ritorno della Lecco Half Marathon.

L'arrivo vincente di Menichelli