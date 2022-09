Eccellenza, ancora tre punti per la Brianza Olginatese

Squadra in casa

Lemine Almenno

Ancora tre punti, ancora una vittoria che permette alla Brianza Olginatese di rimanere nella parte alta della classifica. La formazione di Delpiano riesce, con una grande rimonta, a imporsi sul campo bergamasco del Lemine Almenno col punteggio di 2-1 grazie alle marcature di Pizzini e Belingheri. Un match intenso e ricco di emozioni, che ha visto entrambe le formazioni sfidarsi a viso aperto. La formazione lecchese sfiora la rete al 28’ quando Ruggeri calcia da fuori area ma Gherardi gli nega la gioia del gol, al 40’ é la traversa che salva i bergamaschi. Al rientro in campo, nella seconda parte di gara, arriva la rete dei padroni di casa con Assolari che al minuto 4 non sbaglia da distanza ravvicinata. Brianza Olginatese che non molla e al 33’ firma il pari con Pizzini. Otto minuti più tardi arriva il sorpasso della squadra di Delpiano con Belingheri che regala i tre punti alla formazione di Olginate.

La classifica del girone B

Tritium 12

Mapello 10

Forza e Costanza 8

San Pellegrino 8

Brianza Olginatese 7

Lemine Almenno 7

Leon 7

Club Milanese 6

Juvenes Pradalunghese 6

Cisanese 6

Scanzorosciate 6

Trevigliese 3

Vertovese 3

AltaBrianza Tavernerio 3

AlbinoGandino 2

Zingonia Verdellino 2

Luciano Manara 2

Valcalepio 1