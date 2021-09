Eccellenza: che vittoria per il Luciano Manara

Che vittoria in rimonta per il Luciano Manara. Mangili e Conti regalano i primi tre punti.

Il Luciano Manara conquista con grande merito l’intera posta in palio nella gara contro il Codogno. Dopo il ko rimediato nelle prime due gare, in ordine il campionato contro il Lemine Almenno e l’eliminazione dalla Coppa Italia, i biancocelesti hanno ottenuto in rimonta un successo che ha così portato i primi tre punti della stagione.

Una gara intensa che ha regalato grandi emozioni da entrambe le parti. Su un campo difficile come quello di Codogno i lecchesi sono riuscita ad avere la meglio contro un avversaria molto forte. Soprattutto nel primo tempo, dove i lodigiani sono passati in vantaggio al 16' con un gol siglato da Bonelli . La reazione dei ragazzi guidati da coach Abaterusso è arrivata subito tanto che Mangili sigla la rete del pareggio dopo soli 4 minuti. Alla fine della prima frazione di gioco si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Ma è al rientro in campo che si vede un Luciano Mnara completamente diverso, con più grinta e voglia di dimostrare che le due gare precedenti sono state solo un "piccolo intoppo" lungo il percorso. Tanto che al 63' minuto a siglare il gol del vantaggio e della vittoria è Daniele Conti, la rimonta del Luciano Manara si chiude così e i ragazzi lecchesi si portano a casa i primi tre fondamentali punti.

Queste le parole del mister Abaterusso a fine partita: "Una prestazione simile a quella di settimana scorsa anche se, devo dire la verità, siamo stati decisamente più bravi a concretizzare al meglio le varie occasioni da rete. Ho visto una crescita a sostegno delle punte così come dei vari fuori quota (anche questa domenica erano ben quattro). Ci vuole pazienza e tanta tranquillità, siamo consapevoli che questi tre punti aiuteranno ad accrescere il morale del gruppo. Mercoledì ci aspetta la sfida contro una delle pretendenti al titolo, andremo da loro per cercare di ottenere un risultato".