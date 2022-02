Eccellenza, Crisi nera per il Manara

Sono sette le sconfitte consecutive subite dal Luciano Manara. La formazione guidata da Abaterusso è in una crisi profonda. La gara contro la Luisiana, dopo quasi un mese di stop non è andata come sperava la squadra lecchese.

La partita viene aperta da un'azione ben costruita dai nerazzurri a qualche minuto dal fischio d'inizio della prima frazione: al minuto 8, su un lancio dalle retrovie a trovare Marinoni, il numero 9 fa una sponda di petto dallo spigolo dell'area e pesca Moriggi alla propria sinistra, arrivo in corsa e tocco a battere Valsecchi in uscita che vale l'1-0.

Alla formazione lecchese viene annullata una rete per fuorigioco al minuto 26 della prima frazione e così la Luisiana può prima amministrare la gara e poi chiuderla con la rete del raddoppio che arriva al 38' della ripresa. Schema da angolo da destra e sfera che arriva al limite dell'area dove è appostato Mapelli che fa partire un tiro forte che va ad insaccarsi in rete passando sotto una selva di gambe.

Buio nere in quel di Manara. Ora dovrà trovare una soluzione visto che si trova esattamente a cinque punti di distanza dai playout a quota 21 punti.