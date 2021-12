Eccellenza, girone B: Luciano Manara che ti succede?

Squadra in casa

Squadra in casa Luciano Manara

Niente da fare. La formazione guidata da mister Abaterusso non trova ancora una volta la vittoria e subisce la quinta sconfitta consecutiva. Insomma, un blackout totale per la formazione biancoazzurra che sembrava aver iniziato al meglio il campionato di Eccellenza. La squadra di Manara è stata battuta di misura dalla capolista Offanenghese per 1-0. A decidere la sfida la rete messa a segno da Pagano all’83’.



I ragazzi di Abaterusso hanno ancora un buon margine dalla zona playout (+7) ma diventa fondamentale tornare a vincere nelle ultime sfide del girone d’andata contro Speranza Agrate e Mariano, due dirette concorrenti nella corsa salvezza.