Eccellenza: il Luciano Manara guadagna tre punti importanti

Continua il momento positivo del Luciano Manara. Dopo la vittoria sul Codogno e il pareggio contro il Mapello gli uomini di Abaterusso hanno battuto anche il Castelleone al termine di una partita intensa.

Una gara ricca di gol, di tante emozioni, di continui colpi di scena e di un finale che sembrava quasi un film thriller. Alla fine ad avere la meglio è stato l'atteggiamento del gruppo e la coesione del Manara che ha avuto la giusta mentalità per reagire e trovare i tre punti. I padroni di casa si portano sul doppio vantaggio già dopo soli 10' di gara anche se agli ospiti va dato il merito di non aver maimollato, riuscendo ad accorciare nel corso del primo tempo. Schiavano e Biaye quindi fissano il punteggio sul 2-0 prima del gol di Kadjo che manda le squadre all’intervallo sul 2-1. Il secondo tempo, invece, è stato intenso e ricco di gol. Bovis allungare nuovamente, mentre Bruni accorcia sul 3-2, il Castelleone non molla e si avvicina, sotto di una rete gli ospiti ci credono e iniziano un forcing finale che ha dell'incredibile. Trovano il gol del 3-3 ma viene annullato per fuorigioco, ci pensa poi Resnati a siglare la rete decisiva del 4-2. A nulla serve il gol del definitivo 4-3 realizzato da Rebucci per il Castelleone, nsomma un finale che poteva avere un retrogusto di amaro per il Luciano Manara ma che in realtà li ha fatti andare a casa con il sorriso.

Queste le parole di coach Abaterusso a fine gara: "Non nego che ci tenevamo molto a fare risultato qui sul nostro campo. La vittoria è un risultato davvero molto positivo anche se nel mezzo abbiamo vissuto davvero tantissime emozioni"