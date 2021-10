Eccellenza, il Luciano Manara non si ferma più. Ancora tre punti

Una vera macchina da gol e una squadra in continua crescita. Questo è il Luciano Manara che si sta dimostrando una delle squadre da battere in questo inizio di stagione.

Sul campo della Vertovese la squadra guidata da Abaterusso si è imposta con il punteggio di 3-0, senza lasciare spazio agli avversari. A decidere la gara in terra bergamasca è stato un Conti in grande forma autore di una doppietta. ’ una Luciano Manara sempre più sorprendente quella che nel pomeriggio odierno si è imposta per 3-0 sul terreno di gioco della Vertovese. A decidere la gara giocata in terra bergamasca sono Conti, a segno con una doppietta al 24′ del primo tempo e al 57′. Dominio totale del Manara che anche nella seconda frazione di gioco lascia poco spazio alla Vertovese e sigla il tre a zero con il gol di Losa al 32′. Con questi tre punti conquistati in trasferta i ragazzi di Abaterusso salgono al quinto posto della classifica del girone B, a sole tre lunghezze dalla vetta che è occupata dall’Offanenghese.