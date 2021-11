Eccellenza, il Luciano Manara subisce la seconda sconfitta

Ancora una sconfitta per il Luciano Manara, la seconda consecutiva in questo campionato. Dopo il ko maturato nel precedente turno contro lo Zingonia Verdellino la formazione guidata da Abaterusso cade anche sul campo dell’AlbinoGandino. Dopo i nove risultati utili la squadra biancoceleste non riesce a trovare la continuità delle prime gare. In terra bergamasca a decidere la sfida sono i gol di Carobbio, Carrara e Maggioni. La classifica del girone B d’Eccellenza per la Luciano Manara resta comunque ottima, con il quinto posto che dista solamente due lunghezze e con il vantaggio sulla parte bassa della classifica che è di dieci punti.