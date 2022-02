Eccellenza, la Luciano Manara si fa recuperare e pareggia contro la Trevigliese

Niente da fare per la Luciano Manara che pareggia contro la Trevigliese. La formazione lecchese, guidata da mister Abaterusso, non riesce a trovare la vittoria dopo che per ben due volte era andata in vantaggio grazie ai rigori di Cotrone e Bovis (al 41′ e al 50'). Ma la Trevigliese è brava a recuperare prima con Gueye al minuto 63 e poi nei minuti di recupero pareggia i conti con Nenadovic, gelando di fatto la Manara.

La classifica del girone B d’Eccellenza vede ora i biancocelesti a quota 22 punti, con un margine di +3 sulla zona play out.