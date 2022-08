Eccellenza, Luciano Manara ecco la nuova squadra

Luglio é stato un mese di presentazioni per le squadre impegnate nel campionato di Eccellenza Lombardo. Ecco che anche nell'area del lecchese la Luciano Manara ha presentato la propria rosa in vista della prossima stagione sportiva.

Sono tanti i cambiamenti che hanno messo in atto i bersaglieri, a partire dai nuovi nove giocatori che saranno a disposizione dell'ormai confermato mister Abaterusso.



La maggior partire degli atleti della scorsa stagione è rimasta, per dare quell’ossatura e stabilità che serve per puntare a fare meglio del quinto posto ottenuto nello scorso campionato di Eccellenza. I nuovi innesti sono stati ufficializzati proprio durante la presentazione e si tratta di giocatori che vanno a rafforzare il reparto “giovani” o meglio, under. Dalla Virtus Bergamo è arrivato il portiere classe 2003 Fenili Andrea, in difesa Buzzoni Alessandro (2003) dal Seregno, Giambò Samuele - classe 2004 - dalla Folgore Caratese, Urbano Sebastiano (2004) dal Lecco. A centrocampo Nifosi Mirko dalla Folgore Casatese mentre in attacco Luca Cavaliere dalla Triestina, Alessandro Luccio e Patarino Francesco dalla Casati Arcore.

La Luciano Manara è ora pronta per affrontare un nuovo campionato.