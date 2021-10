Eccellenza, il Luciano Manara domenica affronta il Luisiana

Lo scorso turno, il Luciano Manara ha raccolto ben tre punti. Stavolta la squadra lecchese impegnata nel campionato di Eccellenza, girone B, punta a mandare in scena un copione molto simile nel rispettivo impegno in programma domenica 10 ottobre alle 15.30. Vediamo nel dettaglio cosa le attende.

Nella gara di domenica ad affrontare il Manara ci sarà una squadra di Crema: il Luisiana. Nelle scorse gare ha collezionato una sconfitta, una vittoria e un pareggio. Nell'ultima partita la squadra cremasca ha pareggiato in casa del Mariano Calcio 3-3. Sicuramente avrà voglia di riscatto e proverà a mettere in difficoltà la compagine lecchese. Dall'altro lato invece la squadra guidata da Abaterusso arriva da una serie positiva e si dimostra in grande forma. Sarà sicuramente una bella partita.

Queste le altre gare della giornata:

Sabato 9 ottobre alle ore 20.30 ci sarà l'anticipo tra

Sant'Angelo - Zingonia Verdellino

Domenica 10 ottobre ore 15.30



Castelleone - Mapello

Cisanese - Sancolombano

Pontelambrese - AlbinoGandino

R.C. Codogno 1908 - Lemine Almenno

Scanzorosciate - Offanenghese

Trevigliese - Mariano

Vertovese - Speranza Agrate