Eccellenza, terza sconfitta per il Luciano Manara

Terza sconfitta consecutiva la squadra guidata da Abaterusso, che sembra trovarsi in una situazione netta di crisi. Dopo le sconfitte maturate contro lo Zingonia Verdellino e l'AlbinoGandino, cede anche contro il Sant’Angelo. Al “Figliodoni” di Barzanò a decidere la sfida è una doppietta di Vaglio che sigla una rapida doppietta nel giro di cinque minuti.

Nel primo tempo il Sant’ Angelo gioca costantemente nella metà campo offensiva ma non riesce a trovare la via del gol, Nel finale di primo tempo, precisamente al trentottesimo, il Luciano Manara crea su calcio di punizione la sua occasione più ghiotta di tutta la partita quando coglie la traversa con una bella conclusione mancina. All’ intervallo si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.



Al sessantanovesimo arriva il gol del vantaggio del Sant’ Angelo: Bugno propone un traversone invitante sul secondo palo, la palla rimbalza in area di rigore e Vaglio è bravo a coordinarsi ed a segnare il gol dello 0-1 correndo poi ad esultare insieme agli ultras. Al settantatreesimo arriva il gol del raddoppio. Lo segna ancora Vaglio.



La Manara resta dunque ferma a quota 21 punti nel girone B d’Eccellenza. Il margine sulla zona calda è comunque ancora buono e nel prossimo turno i ragazzi di Abaterusso faranno visita al Sancolombano in un match che mette in palio punti importanti per restare lontani dalla zona playout.