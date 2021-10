Eccellenza, trasferta in terra bergamasca per il Luciano Manara

Squadra in casa

Squadra in casa Luciano Manara

Dopo il turno infrasettimanale la classifica del girone B di Eccellenza sempre più imprevedibile e interessante. In vetta alla classifica ci sono ben cinque squadre: la prima a 16 punti mentre la quinta a 13 punti, anche la parte centrale della classifica è molto affollata e basta un passo falso per finire in basso o salire completamente nella parte più alta del campionato.

Mercoledì c'è stato il turno infrasettimanale valido per la sedicesima giornata di questo campionato. Mentre Domenica 24 ottobre alle ore 15.30 si disputeranno delle gare che possono cambiare e rivoluzionare totalmente la classifica. Andando a vedere da vicino, per quanto riguarda la provincia di Lecco, chi affronterà il Luciano Manara?

La gara in programma al Comunale di Casnigo (Bergamo) vedrà andare in scena la sfida contro la Vertovese Calcio. La formazione guidata da mister Abaterusso si trova ina quota dodici punti, a una sola lunghezza dalla zona playoff. Nella scorsa partita i biancoazzurri di Lecco hanno battuto per 2-1 la Pontelambrese mentre la Vertovese arriva da un pareggio interno contro lo Zingonia Verdellino.

Appuntamento quindi a domenica 24 ottobre, per scoprire chi tra le due squadre avrà la meglio in questa sesta giornata del girone d'andata

Queste le altre gare:

AlbinoGandino - Sancolombano