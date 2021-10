Eccellenza, un punto per il Luciano Manara

Un punto sofferto, ma che grande partita del Manara che riesce a portare a casa il quarto risultato utile in questo campionato

Nella quarta giornata di questo campionato arriva il quarto risultato utile per la compagine lecchese del Luciano Manara. La squadra di Abaterusso nella sfida contro il Luisiana ha portato a casa un punto. Al vantaggio dei padroni di casa cremonesi ad opera di Comella al minuto 27 del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco il Luciano Manara entra in campo aggressivo e con la voglia di pareggiare i conti, al gol dei cremaschi risponde al 23' Matteo Mangili, bravo a sfruttare al meglio un passaggio di Losa. Nel finale il merito del pareggio e del punto va al prodigioso intervento di Valsecchi che sventa un gol ormai fatto per squadra cremasca.

A fine gara il commento dell'allenatore lecchese: "Un'altra partita molto combattuta. Dopo un primo tempo in cui ci siamo schierati con il 3-5-2, siamo passati al 4-3-3 giocando meglio e creando situazioni pericolose. Alla fine possiamo ritenerci felici di questo pareggio perchè raggiunto su un campo difficile, contro un avversario tosto e perchè arrivato grazie alla forza di questo gruppo. Grosso merito va anche a Valsecchi che grazie alla sua parata su tiro ravvicinato ci ha garantito di tenerci ben stretto questo punto".

Il prossimo appuntamento sarà domenica 17 ottobre contro la Trevigliese.