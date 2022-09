/ Viale Giacomo Brodolini, 35

Scatta la stagione di Serie A2: sorrisi per il Lecco, i Saints vanno ko

Risultati di misura all'esordio in campionato per le due lecchesi: blucelesti ok sullo Sporting Altamarca, vittoria per 2-1. I meratesi cadono a San Bonifacio con l'Olimpia Verona 1-0