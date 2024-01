Esordio da incorniciare per le giovani atlete della Ginnastica Arché

Ottimo inizio d'anno per le giovani ginnaste della valle San Martino. Il settore "ritmica" dell'associazione Ginnastica Arché di Calolziocorte è reduce infatti da Crema dove le bimbe e le ragazze hanno partecipato al trofeo organizzato dalle Acli, dimostrando carattere e impegno in pedana, conquistando anche ottimi risultati. Ecco il verdetto delle gare.

In pedana per la gara LB allieve: Vittoria Cornara 1^ nella classifica assoluta, 2^ al corpo libero e 1^ alla palla; Maira Brambilla 2^ classifica assoluta, 1^ al corpo libero e 1^ alla palla; Alice Fogliano 3^ classifica assoluta, 3^ corpo libero e 2^ alle clavette; Aurela Gjoni 4^ classifica assoluta, 1^ fune e 1^ alle clavette.

In pedana per la gara LB Junior: Chiara Mommo 1^ classifica assoluta ; Camilla De Pellegrin 2^ classifica assoluta. In pedana per la gara LB senior: Elisa Manzoni 1^ classifica assoluta; Sofia Romanó 2^ classifica assoluta. Per la categoria LC allieve: Nora Cadelano 4^ classifica assoluta, 1^ alla fune e 5^ al cerchio. Elisa Rondalli: 6^ classifica assoluta, 3^ a fune e 4^ al cerchio.

Per la categoria LC Junior: Martina Rocchi: 4^ assoluta, 2^ fune e 1^ clavette. Alice Raveglia: 7^ assoluta, 4^ al cerchio e 4^ alla fune; Emma Bonesi: 10^ assoluta, 3^ alla fune e 5^ al cerchio . Linda Panzeri: 12^ assoluta, 6^ alla palla e 7^ al cerchio. Per la categoria LC Senior: Sofia De Smet: 3^ assoluta, 2^ palla e 6^ al cerchio; Maddalena Rotasperti: 8^ assoluta, 1^ nel nastro e 2^ alle clavette.

Soddisfatte dell’atteggiamento grintoso delle ginnaste, e contente dei risultati raggiunti, le allenatrici Elisa Frigerio e Lisa Brizzolara, accompagnate nell'esordio a Crema dall’insegnante di danza Martina Viola. Presto nuove prove e tornei in casa e in trasferta per la Ginnastica Arché.