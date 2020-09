Everesting 8848 - Fabio Magno

Nuovo tentativo di Everesting nel Lecchese. A tentare di portarlo a termine sarà Fabio Magno, runner di Erve in forza alla GEFO K-TEAM di Olginate. L'atleta percorrerà la Vertical di Valcava sabato 26 settembre a partire dalle ore 18: «Lo tenterò solo, con qualche salita sostenuto da altri runner - ci spiega -. Farò 9 salite da 5,2km con 1000m d+ e relativa discesa per un totale di 94km e 9000m d+. E se alla fine della nona discesa ne avrò ancora un pò farò una decima salita per arrivare a 10000m d+».