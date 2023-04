La lecchese Federica ai mondiali di duathlon

Una carriera sportiva in continua ascesa, quella della lecchese Federica Frigerio - classe 1998 - che il prossimo 29 aprile parteciperà in maglia azzurra alla competizione World triathlon duathlon championship a Ibiza. Federica, triatleta della società bresciana Venus triathlon Academy, ha inaugurato la stagione 2023 salendo sul podio del campionato italiano di duathlon che si è svolto sul rinomato circuito di Imola il primo aprile. Lì si è aggiudicata il terzo posto, a un secondo dalla prima classificata. Questo risultato le ha permesso di brindare alla convocazione al campionato mondiale di Duathlon sprint (5 km di corsa + 20km di bici + 2,5 km di corsa) che si svolgerà a Ibiza a fine aprile.

Per Frigerio non è la prima volta in maglia azzurra; l’esordio in nazionale è avvenuto a Caorle dove, quest'anno, ha partecipato all’European duathlon championship 2023 e concluso la gara al 14esimo posto. "Adrenalina ed emozione non mancano, questa competizione è una grande occasione in termini sportivi e personali - commenta l'atleta in merito alla convocazione ai mondiali - Mi sto allenando con la Nazionale Italiana di Triathlon con l’obiettivo di essere competitiva sia a livello nazionale che internazionale. Parallelamente mi sto focalizzando sulla corsa per ottenere importanti risultati non solo su gare con circuiti brevi (5 chilometri) ma anche su mezze maratone". Frigerio è lecchese di nascita e bresciana d’azione. Dal 2018 vive infatti a Brescia dove studia presso la Facoltà di Medicina.