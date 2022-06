Festa della ripartenza per Ginnastica Archè: gara sociale e nuovo direttivo

Grande festa in casa della Ginnastica Archè Asd: oltre 100 atleti dei gruppi base e avanzato si sono dati appuntamento nella palestra di Monte Marenzo per la gara sociale. Così, dopo due anni in cui le restrizioni covid hanno impedito manifestazioni pubbliche, finalmente si è tornati a vivere un evento in presenza dove intere famiglie hanno potuto vedere di persona le varie prove dei propri figli.

La gara ha visto la presenza di tutte le discipline promosse dall?Associazione (ginnastica artistica maschile, ginnastica ritmica, fit kid e ginnastica artistica femminile) e, nei vari intervalli, il pubblico ha potuto stupirsi davanti alle esibizioni dei gruppi promo e agonistici.

I componenti del direttivo

L?evento ha rappresentato l?occasione per la prima uscita pubblica del neo Presidente della Ginnastica Archè, eletto il 27 marzo quando l?Assemblea dei soci è stata chiamata a rinnovare il Consiglio Direttivo, Consiglio che ora risulta così composto: Gian Pietro Panzeri (Presidente), Dario Bonacina (Vice Presidente), Cristina Magni (Tesoriera e Segretaria) e Paola Bricolo (Consigliere). Gian Pietro Panzeri, di Valgreghentino, già socio e collaboratore di Ginnastica Archè, succede nella carica alla fondatrice del sodalizio nato nel marzo 2010.

Il grazie ad Arianna Manzoni

?Eredito una carica importante - le prime parole del neo eletto Presidente - carica che per ben 12 anni è stata ricoperta da Arianna Manzoni alla quale va tutta la gratitudine e la riconoscenza per aver fatto nascere e crescere la nostra Associazione fino a raggiungere i livelli attuali; ringraziamenti da estendere a tutti i consiglieri che in questi anni si sono succeduti mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze".

"Non nascondo che due mesi fa tante erano le preoccupazioni che mi accompagnavano nel dare la mia disponibilità per la presidenza, ma con il passare del tempo ho scoperto di essere circondato da persone fantastiche che hanno il desiderio di spendersi per l?Associazione. Io, Dario, Cristina e Paola assicuriamo la massima attenzione per tutte le necessità che la gestione associativa presenterà nel corso del mandato e ci impegneremo a non perdere mai di vista la mission di Archè: garantire il bene e la gioia dei ragazzi nel praticare questo sport bellissimo che è la ginnastica in tutte le sue forme".

La stagione della Ginnastica Archè sta per entrare nel momento più importante con le ultime prove nazionali alle quali i ragazzi e gli istruttori guardano con tanta attesa e speranza di ben figurare. Il nuovo Consiglio Direttivo è al lavoro per seguire e organizzare al meglio questi eventi e assicura delle novità già dai prossimi mesi.