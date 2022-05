Un po' per uno: dalla Regione ecco fondi per 38 associazioni sportive lecchesi

Fondi per le associazioni sportive lecchesi. Da Regione Lombardia arrivano 74.423 euro in favore di 38 realtà del nostro territorio che hanno avuto accesso alle linee 2A e 2B. La misura è stata “un vero successo. Grazie alle novità introdotte con il bando 2021 - ha sottolineato il sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi Antonio Rossi, lecchese doc - abbiamo potuto velocizzare tutte le pratiche e riusciremo a erogare ai beneficiari i contributi a fondo perduto per le spese ordinarie 2021 in tranche unica, già tra fine maggio e inizio luglio”.

Nella seconda linea di credito prevista dal bando, con massimale sino a 2.000 euro, nella categoria A sono state incluse le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN) con sede legale e/o operativa in Lombardia, nella categoria B le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) affiliate a Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS).



Antonio Rossi

Fondi allo sport lecchese: i beneficiari

Svariate realtà, trentuno per la precisione, hanno ottenuto duemila euro, per un totale di 60.423 euro: si tratta di Asd San Giorgio Imberido, Top Sporting Club Asd, Asd O. Zanetti 1948, A.S. Montevecchia Associazione Sportiva Dilettantistica, Kickboxing Lecco Asd, Asd Olimpiagrenta, S.C.D. Colicoderviese, Asd Polisportiva Mandello Del Lario, Associazione Sportiva Dilettantistica Ghislanzoni Gal, Ski Team Bellano Associazione Sportiva Dilettantistica, Polisportiva 2001 Asd, Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera Asd, Associazione Sportiva Padernese, Società Canottieri Lecco Asd, Basket Lecco Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata, Frimas Vitalba Fitness Club Società Sportiva Dilettantistica A R.L. In Sigla Frimas Vitalba Fitness Club Ssdarl. Gruppo Sportivo Oratori Lecco Alta Asd, Nordik Ski Valsassina Associazione Sportiva Dilettantistica, Tennis Tavolo Valmadrera Asd, Asd Volley Colico, Pallavolo Lecco Alberto Picco Ad, Circolo Vela Bellano Asd, Aero Club Lega Piloti, Rotellistica Roseda Merate Asd, Asd Polisportiva Olginate, Asd Jump Circolo Ippico Della Brianza, Oggiono Kayak Team Asd, Team Pasturo Asd, Unione Ciclistica Costamasnaga.

L'Asd Lecco Basket Women ha ottenuto 1.217 euro, la Asd Gruppo Sportivo Oratorio Sirone ha ottenuto 1.206 euro.

Per quanto riguarda la linea 2B, per un totale di 14mila euro, sono sette le associazioni sportive che ne hanno beneficiato, tutte per duemila euro: Asd Real Robbiate, Associazione Sportiva e Culturale Ballabio 89 Asd, Asd Gs Virtus Calco, Asdcultural Chinese Art Academy, Puntiamo Ancora Più In Alto Società Sportiva Dilettantistica a R.L. In Sigla Puntiamo Ancora Più In Alto Ssdarl, Essere Sportivo S.R.L. Sportiva Dilettantistica, Asd Brivio Workout Calisthenics Brianza.