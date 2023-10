Il GasBas drifting team parte per la Grecia sognando il titolo europeo

Nella giornata di oggi il GasBas drifting team lascerà Pescate, direzione Serres (Grecia) per tentare di realizzare il sogno del titolo europeo nel campionato drift king, nella categoria Pro2. Sono previsti due giorni di viaggio, giovedì le prove tecniche, venerdì prove libere e qualifiche e sabato la tanto attesa gara.

Anche a seguito dell’incidente che nelle qualificazioni dell’ultima gara ha visto la macchina distrutta e la spalla lussata del pilota Giori, al momento il team domina la classifica grazie alle due vittorie consecutive nelle precedenti quattro gare.

Una lotta contro il tempo

"Dopo l’ultima gara è stato un susseguirsi di notti in officina a preparar l’auto, ma anche grazie ai nostri sponsor che voglio citare perché davvero ci sono stati vicini (Far suspension Wire, Tar.ox performance brake, la Fabbrica dei sapori, Landsales, Ridedge e Caffè Angelini) siamo riusciti a rimetterla in pista in una lotta contro il tempo. L’obiettivo ovviamente è vincere il campionato e fare la miglior prestazione possibile - dichiara il pilota Francesco Giori - In ultimo vorrei aggiungere un grandissimo grazie a mio nonno, 'Arri' Giori, sempre presente a darmi una mano e saggi consigli che mi hanno portato dove sono ora".

"Confidiamo nel tifo dei nostri sostenitori che anche da lontano non ci hanno mai fatto mancare la loro vicinanza - dicono Gasparini e Bassi dell’officina GasBas - Le gare e le qualificazioni saranno trasmesse in diretta internazionale sui canali social ufficiali di Drift kings international series".