Gasbas drifting team: successo lecchese in Grecia

Il tricolore sventola nuovamente sul podio della "Drift kings international series" in Grecia al Serres racing circuit. Domenica 21 maggio il pilota Francesco Giori del Gasbas drifting team si è infatti piazzato nuovamente in prima posizione. Un incidente durante le prove libere ha rischiato di vanificare gli sforzi dei ragazzi del Gasbas drifting team causando la lussazione della spalla del pilota Giori e qualche danno alla macchina prontamente riparata appena in tempo per poter accedere alle qualifiche concluse, nonostante la sfortuna, al quarto posto.

Domenica, in gara, il pilota ha mostrato tutte le sue capacità riuscendo nuovamente a salire in prima posizione sul gradino più alto del podio. Di rientro oggi in patria il team lecchese ha dichiarato con il suo pilota "Sono davvero soddisfatto perché nonostante i problemi fisici e tecnici abbiamo dimostrato di poter competere con i migliori a livello europeo e di poterli battere".

"È stata una trasferta lunga e impegnativa, anche dal punto di vista logistico pertanto ci teniamo a ringraziare i nostri sponsor per il loro costante supporto - dichiara Diego Gasparini dell'officina specializzata di Pescate - Siamo molto felici di essere riusciti a superare le difficoltà e a portare nuovamente la nostra macchina al primo posto. Abbiamo ricevuto numerosi messaggi di incoraggiamento dai nostri tifosi che ringraziamo e invitiamo alla prossima gara".

Il team lecchese comanda al momento la classifica con 266 punti, al secondo posto troviamo Gabor Kanalovics con 124 punti e al terzo Peter Zajacs con 114 e al quarto Iva Rusinova con 113 punti conquistati grazie al secondo posto in questa tappa del campionato Pro2.

Il prossimo round si terrà il 10 e 11 giugno in Francia e l’obiettivo del team è mantenere la propria posizione di leader del campionato e cercare di incrementare il distacco dagli inseguitori oltre che far conoscere questa spettacolare disciplina motoristica a un numero sempre maggiore di appassionati.