Ginnastica Archè brilla ai campionati europei di Fitkid in Spagna

Trasferta da applausi in Spagna per Ginnastica Arché. Si è infatti appena conclusa la bella esperienza che ha visto protagoniste le atlete dell'associazione della Valle San Martino al campionato europeo di Fitkid disputato nei giorni scorsi a La Nucia, nel territorio di Valencia. È la seconda competizione di portata internazionale a cui l’associazione calolziese prende parte e, a differenza dello scorso anno in cui aveva gareggiato con una delegazione di sole quattro atlete, per l'edizione 2023 le partecipanti Archè sono state ben 16 e tutte sono riuscite a distinguersi con risultati egregi nelle rispettive categorie, sfidando le migliori 3 atlete di ogni nazione partecipante.

Per il livello A di III categoria Eleonora Pormeli agguanta la 3^ posizione assoluta nella finale delle migliori 5 atlete in una gara di altissimo livello tecnico. Per il livello BA II categoria Viola Salvetti ottiene un meritatissimo 6° posto in una gara combattutissima e ricca di avversarie valide e precise. Per il Little team di livello B di I categoria il team “Picciriddu” composto da Chiara Mastroddi, Martina Pelaratti e Viola Salvetti conquista un ambitissimo 5° posto alle spalle delle superlative spagnole confermandosi miglior squadra italiana.

Per il Big team di livello A di I categoria il team “Pineapple” composto da Linda Elia, Chiara Mastroddi, Martina Pelaratti, Eleonora Pormeli e Viola Salvetti con un bellissimo esercizio ottiene il 5° posto. La più piccola ginnasta in gara è Serena Bonesi. Ottima la prestazione che la conferma tra le migliori 10 in Europa, in 1^ categoria B. Chiara Mastroddi ha un esercizio accattivante e la buona esecuzione le fa guadagnare l'elogio dei giudici che la diploma tra le migliori 10 in Europa, in 2^ categoria B.

Ludovica Ghilardi nella 3^ categoria livello BA stupisce pubblico e giudici mostrando tutti i miglioramenti conquistati in questi mesi di allenamenti costanti. Martina Pozzi in 7^ categoria B svolge un esercizio pulito e la sua eleganza la premia con una risposta coinvolgente del pubblico. Per Eleonora Iachetti - in 9^ categoria B - l'energia, la tenacia e la determinazione sono stati i punti di forza che hanno reso il suo esercizio tecnicamente di alto livello.

È stata la prima esperienza a livello internazionale per molte ginnaste

Si è anche trattato della primissima esperienza a livello internazionale per molte di queste ginnaste: la squadra “Italian Beautiful Life” di 1^ categoria B composta da Nicole Curmà, Linda Elia, Vittoria Figini, Ludovica Ghilardi, Rebecca Maisto e Giorgia Sala nonostante la crescente emozione strabilia il pubblico con un'esecuzione impeccabile. Il duo “Skestles” di 1^ categoria di livello B composto da Chiara Mastroddi e Martina Pelaratti viene battuto solamente dalle compagne spagnole e ungheresi.

Il duo “Sultani” di 1^ categoria livello A composto da Eleonora Pormeli e Viola Salvetti esegue un esercizio con un coefficiente di difficoltà tra i più alti nella loro categoria, piccolissime sbavature non hanno permesso loro di entrare tra le migliori 6 squadre. Lo stesso è valso per il Little team Cacatua di 1^ categoria livello A composto da Chiara Mastroddi, Eleonora Pormeli e Viola Salvetti.

Un encomio va alle ragazze più grandi che si sono rimesse in gioco e hanno partecipato con carisma, determinazione e dedizione a questi campionati, nonostante gli impegni scolastici e l'aiuto che prestano alla società in veste di assistenti. Martina Galbusera, Eleonora Iachetti e Sara Pampado con l'esercizio Marracash si confermano tra le migliori 10 in Europa. Lo stesso vale per il Big team Zulu di 3^ categoria B composto da Martina Galbusera, Eleonora Iachetti, Sara Pampado, Martina Pozzi e Susanna Toccagni. Il duo Bacio di Klimt composto da Eleonora Iachetti e Susanna Toccagni si diploma tra i migliori duo di 3^ categoria B.

Le istruttrici Simona e Susanna Toccagni si sono dette molto orgogliose e soddisfatte per ogni singolo risultato ottenuto e per l'affiatamento dimostrato dalle atlete e dalla passione che hanno dimostrato nell'affrontare questa esperienza: "Un grazie va alla società, ai genitori e allo sponsor che hanno reso questa trasferta indimenticabile".