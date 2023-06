La carica dei 100 per la gara sociale di Ginnastica Archè

Decisamente intenso il weekend dedicato alla seconda edizione della gara sociale di Ginnastica Archè. L'evento si è svolto presso il pop village festival all’interno del centro sportivo del Bione e ha chiuso idealmente l’anno sportivo dell’associazione della valle San Martino. Protagonisti anche quest’anno oltre 100 tra ginnaste e ginnasti dei gruppi base e avanzati delle varie discipline, che in questa gara sociale hanno potuto testare da vicino quelle dinamiche da competizione che i gruppi promozionali e agonistici già conoscono.

Dalla ginnastica al parkour

L’evento è stato distribuito nell’arco di due giornate: sabato è stato dedicato a baby gym e fitkid, mentre domenica è stata la volta di ginnastica ritmica e ginnastica artistica, femminile e maschile. Non sono mancate, nei momenti di pausa durante le gare, le applaudite esibizioni dei gruppi promo e agonistici dei vari settori dell’associazione, insieme a quelle offerte dagli istruttori degli altri corsi organizzati da Arché: Latin fitness, aerobica e circuit training. Presenti inoltre, in entrambe le giornate, gli istruttori dell’associazione Hidamora che collabora con Archè per l’organizzazione di corsi di parkour, di cui sono state offerte alcune dimostrazioni.

Un evento impegnativo, ma che può dirsi ben riuscito grazie alla collaborazione di tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione: ginnaste e ginnasti, istruttori, genitori. Il periodo estivo prosegue ora in palestra per i gruppi agonistici dell'associazione, che si stanno preparando alle prossime competizioni. Il primo appuntamento è ormai alle porte: le finali nazionali Fgi silver di Rimini sono davvero dietro l'angolo.