Ginnastica Archè: debutti e ottimi risultati in terra brianzola

Una giornata di esordi e grandi soddisfazioni all'imponente Pala Banco Desio per le ginnaste del gruppo avanzato di Ritmica di Ginnastica Archè, gruppo sportivo della Valle San Martino impegnato sabato in terra brianzola nella prima prova del campionato regionale Csen Silver 1. Le prime ad entrare in pedana sono state le Esordienti Nora, Vittoria e Alice.

L'emozione della primissima gara non è sicuramente mancata, ma le piccole ginnaste sono comunque riuscite a portare a termine i loro esercizi sfoggiando tutta la bravura e la simpatia che le caratterizza. Nora ha sfiorato il podio in entrambi i suoi esercizi, posizionandosi quarta al corpo libero e quarta con il suo esercizio al cerchio. Vittoria si è guadagnata la sesta posizione con l'esercizio alla palla e la dodicesima posizione al corpo libero. Alice si è posizionata settima alla palla e undicesima al corpo libero.

I podi conquistati da Emma e Linda

A seguire, per la categoria Allieve hanno presentato i loro esercizi Emma e Linda, che alla loro primissima esperienza di gara individuale sono riuscite a guadagnare dei risultati di grande rilevanza. Portando in pedana grande grinta e determinazione e presentando degli esercizi davvero ben eseguiti, entrambe le ragazze hanno conquistato un gradino del podio: Linda si è piazzata terza grazie al suo esercizio alla palla su ben 18 ginnaste e sesta al cerchio, Emma terza alle clavette e la quinta al cerchio.

Un'importante citazione va anche alla piccola Aurela che con una frattura al polso a pochi giorni dalla gara non ha potuto calcare la pedana, ma ha comunque tifato dagli spalti le sue compagne, con la speranza di poter essere tra loro al prossimo appuntamento di gara. Le allenatrici Elisa Frigerio ed Erica Frigerio sono molto soddisfatte dei risultati ottenuti e del lavoro svolto dalle piccole atlete, che hanno dimostrato grande maturità e spirito di squadra sostenendosi l'un l'altra. Istruttrici e ginnaste sono pronte per tornare in palestra e rimettersi al lavoro per i prossimi appuntamenti.