La ginnastica Archè conquista nuove medaglie e applausi

Nuovi allori per la Ginnastica Archè, associazione sportiva della Valle San Martino, sia in ambito maschile che femminile. Domenica 23 aprile a Castellanza si è svolta la prima prova di Insieme Silver LA2 di ginnastica ritmica: le giovani atlete interessate in questo girone di gara sono state Emma e Linda. Con un esercizio di coppia eseguito con grinta e grande impegno, le due atlete sono riuscite a conquistare la 6^ posizione su ben 22 coppie in gara.

Le allenatrici Elisa ed Erica si sono dichiarate molto soddisfatte del grande miglioramento dimostrato da Emma e Linda in queste ultime gare. Speranzose per le competizioni successive, ginnaste e allenatrici sono ora pronte a tornare in palestra per gli allenamenti.

Altre soddisfazioni per il gruppo di atleti di Ginnastica Arché sono arrivate dalle gare silver La e Lc organizzate dalla Fgi (Federazione ginnastica d'Italia) a Mortara. I ginnasti dell'associazione calolziese hanno partecipato alle competizioni con grinta e impegno e gli sforzi sono stati ripagati. A Mortara è sceso in campo il gruppo mezzani Gam. Nella categoria A1 Ruben ha guadagnato il 5° posto, seguito da Martino al 7°. Nella categoria A2 troviamo Lorenzo in settima posizione.

Tutta la squadra ha condotto una gara pulita, inserendo nuovi elementi. Da evidenziare il salto al volteggio di Martino che ha convinto i giudici ottenendo un 10 perfetto in esecuzione. Ottimo il lavoro di tutti che hanno dimostrato di poter essere competitivi.

Nella prova silver Lc, sempre a Mortara, sono scesi in campo gara anche i grandi dell'agonistica Gam. Tutti nella categoria Junior 1, troviamo al primo posto Giorgio seguito, al secondo posto, dal compagno Angelo, in sesta posizione Giovanni. Da parte loro un'ottima gara, con questa seconda prova si chiude il campionato regionale Gam. Ora i ragazzi si prepareranno per i nazionali di Rimini che li attendono a giugno.