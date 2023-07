Ginnastica Arché strappa applausi ai campionati nazionali di Rimini

Importante presenza di Ginnastica Arché alle finali nazionali Fgi (federazione ginnastica d'Italia) di Rimini che hanno preso il via a fine giugno e si sono concluse nei primi giorni di luglio. Il settore artistica dell’associazione calolziese è stato impegnato per tutta la durata della manifestazione sia con le squadre maschili che con quelle femminili, con l’opportunità di mettere a frutto la preparazione di questo anno sportivo e ben figurare in campo gara.

Angelo vicecampione nazionale

Per la categoria Junior LC scende in campo gara la squadra formata da Giovanni, Angelo e Giorgio. Consapevoli di poter fare bene e nonostante qualche errore di troppo i ragazzi si aggiudicano un ottimo secondo posto. Per la gara individuale igiovani atleti conducono una gara non pulitissima, la classifica premia Angelo Licata che guadagna il titolo di vicecampione nazionale, a pochi centesimi dal podio troviamo Giovanni in quinta posizione e Giorgioin sesta.

Per la categoria Allievi LA Serie D vengono schierate due squadre, la prima formata da Martino, Lorenzo e Gabriele e la seconda formata da Lorenzo, Ruben e Yuri. La seconda squadra riesce a strappare un pass per la finale concludendo in nona posizione. Di rilievo anche i risultati individuali.

Il settore artistica femminile

Il settore femminile di Ginnastica Archè ha schierato a Rimini una nutrita delegazione formata non solo dal gruppo agonistico, ma anche dal gruppo promozionale e dai gruppi avanzati, che nel corso dall’anno sportivo si sono distinti nelle competizioni regionali.

Numerosa e di alto livello la partecipazione alle gare di qualificazione per tutte le categorie, in cui le ginnaste Archè - alcune delle quali all’esordio in una gara nazionale Fgi - si sono espresse al meglio delle proprie possibilità. Finale LC conquistata a livello individuale per le ginnaste della categoria senior 2, in cui Gaia si è classificata 10^, Linda 10^ a parimerito con la compagna e Alessandra 18^. Alessia, cat. senior 1, ottiene la partecipazione alla finale LC3 e si classifica in 9^ posizione. Nella gara finale LD scende in campo gara Anna, cat. junior 3, che si classifica 7^ al corpo libero, 9^ al volteggio, 10^ alla trave.

L'applauso degli istruttori

Grande soddisfazione è stata espressa dagli istruttori per il risultato complessivo e per i miglioramenti conseguiti in campo gara da ginnaste e ginnasti dell'associazione attiva in Valle San Martino: hanno affrontato ogni gara con grinta e determinazione, nella consapevolezza di partecipare ad un campionato nazionale, sia da parte degli esordienti che da coloro che avevano già partecipato alle edizioni precedenti. Il prossimo appuntamento? Naturalmente in palestra per gli allenamenti estivi, con un'accurata preparazione in vista del prossimo anno sportivo.