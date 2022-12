Ginnastica Archè sul podio alle nazionali FGI Winter Edition

Ginnastica Archè non poteva mancare all'appello della Winter Edition di "Ginnastica In Festa", l'edizione invernale della kermesse di competizioni nazionali organizzata a Rimini dalla FGI. L'Associazione sportiva della Valle San Martino ha partecipato con una delegazione di atlete di ginnastica artistica e ritmica. E dal fronte dell'artistica (le cui gare si sono già concluse) sono arrivate le prime importanti soddisfazioni all'interno dell'evento della Federazione Ginnastica d'Italia.

Giovedì 8 alla gara nazionale Individuale Silver LD, svolta quindi "all around" sui quattro attrezzi, sono scese in campo gara a Rimini Anna Bonaiti e Beatrice Longhi (cat. Junior 2), seguite da Laura Aldeghi e Marta Bonacina (cat. Junior 3). Immediati i riscontri positivi, frutto dell'intensa preparazione autunnale:

Per le Junior 2, Anna Bonaiti conquista la medaglia d'argento alla trave e l'ottava posizione in classifica generale, dove poco distante la segue Beatrice Longhi, che si è classificata 15^;

Per le Junior 3, Marta Bonacina conquista il secondo gradino del podio sia in classifica generale che al corpo libero, mentre Laura Aldeghi si posiziona 9^ nella generale.

Venerdì 9 è stata la giornata della nazionale Duo Silver LD, in cui le quattro ginnaste - sempre sui quattro attrezzi, ma stavolta in gara a coppie - sono riuscite a centrare l'obiettivo di migliorare il punteggio della giornata precedente. Le Junior 2 Anna Bonaiti e Beatrice Longhi hanno così conquistato la seconda posizione in classifica, mentre le Junior 3 Laura e Marta sono salite sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il titolo di campionesse nazionali Duo Silver LD.

Molto soddisfatti gli istruttori Stefano Angelibusi e Gaia Zanini, che hanno accompagnato le quattro ginnaste in una Winter Edition decisamente vincente che offre la carica per tornare in palestra ad allenarsi con determinazione in vista delle prossime competizioni. La Winter Edition nel frattempo continua con le ginnaste Archè del settore Ritmica.