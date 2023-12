Ottimi risultati alle finali nazionali di Rimini per Ginnastica Archè

Ginnastica Archè ancora protagonista alla Winter Edition delle finali nazionali Silver Fgi di ginnastica artistica: l'associazione calolziese, in occasione della partecipazione all'evento sportivo organizzato dalla Federazione Ginnastica d'Italia, ha schierato a Rimini ben dieci ginnaste e due ginnasti del settore agonistico, raccogliendo nuove soddisfazioni che permettono di chiudere in bellezza il 2023 e di puntare a nuovi obiettivi per l'anno a venire.

La Ginnastica artistica femminile

A rompere il ghiaccio è stata la rappresentativa femminile: giovedì 7, per la gara nazionale LC, hanno gareggiato Marianna Martello (J1), Gaia Elia e Maddalena Panzeri (J2). Buona gara per tutte e tre, anche se non sono mancate delle piccole imprecisioni. Un grande "bentornata!" a Maddalena, che ha ripreso dopo un lungo periodo di stop.

Per la gara nazionale LD, sono scese in campo gara Cloe Angelibusi e Elisabetta Longhi (J2). Entrambe hanno condotto una buona gara, Cloe raggiungendo la 13° posizione al corpo libero ed Elisabetta la 12° alla trave. Beatrice Longhi, Anna Bonaiti (J3), Laura Aldeghi e Marta Bonacina (S1), hanno fatto il loro esordio nel campionato LE3. L'emozione si è fatta sentire, portando le ragazze a fare alcuni errorini di troppo, ma coronati al corpolibero da sorrisi e nuove coreografie inedite. Molto bene per Marta che ha condotto una buona gara, piazzandosi al 9° posto nella classifica generale, con una notevole 6^ posizione in trave.

Buono anche il corpo libero di Bea, che le ha fatto raggiungere l'11^ posizione. Venerdì 8 le ragazze del team di Arché hanno gareggiato nel campionato Duo, raggiungendo i seguenti risultati: Beatrice Longhi e Anna Bonaiti - LD J3: 1^ posizione; Cloe Angelibusi ed Elisabetta Longhi - LD J1: 2^ posizione; Laura Aldeghi e Marta Bonacina - LD S1: 2^ posizione; Gaia Elia e Maddalena Panzeri - LC J2: 3^ posizione; Marianna Martello e Ilaria Longhi - LC Open: 14^ posizione.

Sabato 9 l'esperienza del settore femminile si è conclusa con la gara di Ilaria Longhi (A4) nella categoria LC. "Un grande complimenti a Ilaria che ha portato a termine una buona gara, anche con qualche linea di febbre!"

La Ginnastica artistica maschile

Anche il settore maschile ha ben figurato nella trasferta di Rimini: Giovanni Dozio e Giorgio Rossi (J1) hanno gareggiato nella giornata di sabato, iniziando con la competizione a squadre Winter Club LC, in cui si sono distinti conducendo un'ottima gara che ha permesso loro di conquistare la 2^ posizione.

Di rilievo anche la loro prestazione nella gara individuale LE, dove non sono mancate le soddisfazioni: Giovanni si è posizionato 7° in classifica generale, registrando la 6^ posizione a parallele e corpo libero e l’8^ al volteggio; alle sue spalle Giorgio, 8° in classifica generale, che ha guadagnato la 3^ posizione alle parallele, 9^ corpo libero, 7^ al volteggio.

Assente nel gruppo maschile Angelo Licata, costretto a fare il tifo da casa per un'implacabile influenza che purtroppo non gli ha permesso di partire per Rimini insieme ai compagni. L'appuntamento in campo gara è fissato per le prossime competizioni nel 2024. Prima, però, c'è un evento per tutte le ginnaste e i ginnasti Archè: il saggio di Natale che si terrà al Palataurus sabato 23 dicembre.