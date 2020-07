Giorgio Riva completa la sua impresa: da Lecco a Colico a nuoto

Ce l'ha fatta, completando la sua impresa con un'ora di anticipo rispetto alla tabella di marcia originariamente stilata. Giorgio Riva, come annunciato qualche settimana fa, ha completato i circa 40 chilometri che separano Lecco da Colico a nuoto, in un'unica tirata.

Il 33enne nuotatore brianzolo, partito dalla Canottieri Lecco che ha supportato l'impresa in acqua, è stato scortato dalle Lucie dell'Asd Remiera I Laghèe. In tanti, sin dalle prime ore del mattino, lungo i comuni della sponda orientale del lago, sono stati svegliati dalla musica (con tanto di inno tricolore) che ha accompagnato Riva durante l'impegnativa traversata proprio in prossimità dei centri abitati.

Partito prima delle 6 dal capoluogo, Giorgio è giunto a Colico intorno alle 17, insieme ad Alessandro Brivio, atleta della Oltretutto 97 da lui allenato, accolti da un folto pubblico e dai ragazzi del Globe Kiter Colico. In acqua, nel tratto fra Mandello e Lierna, ad affiancare Riva in acqua ci ha pensato Antonio Martinelli.

Numerosi i ringraziamenti rivolti dal nuotatore al termine dell'impresa, riassunti in un lungo e sentito post su Facebook, che vi proponiamo sotto.

