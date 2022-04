Una giornata all'insegna dello sport per la scuola primaria "Pietro Scola"

Il centro sportivo Bione di Lecco ha fatto da cornice alla “Giornata dello Sport” della scuola primaria di primo grado Pietro Scola. Dalle 8.30 e fino alle 12.30 di venerdì ben 254 alunni, per un totale di 11 classi dalla prima alla quinta elementare, si sono misurati e sfidati in diverse discipline dell’atletica leggera, come i 60 metri, il lancio del vortex, il salto in lungo e l’harre test.

Una mattinata di sana competizione, ma anche, e soprattutto, di sorrisi e gioia finalmente trascorsa in compagnia e senza restrizioni. Insegnanti e alunni hanno tifato per ciascun bambino, aiutando tutti a mettersi in gioco con serenità e voglia di partecipare: i più piccoli di prima elementare, spronati dai compagni più grandi hanno imparato la bellezza dello stare insieme, del sapersi rialzare dopo aver inciampato, del saper gustare la vittoria.

E a proposito di vittoria, al termine dei giochi un podio e le cime montuose lecchesi sullo sfondo hanno fatto da suggestivo palcoscenico per le premiazioni. A tutti i primi classificati di ciascuna classe, divisi tra maschi e femmine, è stato consegnato un diploma. Infine, un momento di canto corale ha chiuso definitivamente l’evento sportivo.

«Il gioco rappresenta nella nostra scuola un momento privilegiato - ha commentato a fine giornata la coordinatrice didattica Marta Frizzi - L’interesse, l’azione, l’intelligenza e il desiderio di riuscita permettono al bambino di mettersi in gioco, cioè di attivare tutte le possibili connessioni tra sé e la realtà. Per la sua valenza educativa il gioco è proposto sia in forme dirette, dal gioco di ricreazione per singole classi o per gruppi allargati; sia attraverso esperienze come questa, le gare sportive, che sono occasioni di crescita e maturazione, oltre che bellissime occasioni di convivenza tra compagni».