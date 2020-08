Giro U23, Lecco beffata: la corsa rosa parte da Barzio e arriva a Montespluga

Una gran beffa per Lecco. La città avrebbe dovuto ospitare, il prossimo 4 settembre, la partenza della settima tappa del Giro d'Italia Under 23: tutto fatto, con tanto di presentazione ufficiale in pompa magna tenutasi lo scorso 6 luglio all'interno della Sala Consiliare del Comune di Lecco. Invece, come comunicato dall'organizzazione, sarà Barzio a dare il "via" all'impegnativa tappa che condurrà sino a Montespluga (116.5 km, 3.000 d+).

Dalla città al cuore della Valsassina, per il momento senza una spiegazione ufficiale da parte del Comune o del comitato organizzatore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le otto tappe del Giro d'Italia Giovani Under 23 Enel:

Sabato 29 agosto 2020 – 1a tappa: URBINO (PU) - URBINO (PU)

Domenica 30 agosto 2020 - 2a tappa: GRADARA (PU) – RICCIONE (RN)

Lunedì 31 agosto 2020 - 3a tappa: RICCIONE (RN) – MORDANO (BO)

Martedì 1 settembre 2020 - 4a tappa: BONFERRARO DI SORGÀ (VR) – BOLCA (VR)

Mercoledì 2 settembre 2020 - 5a tappa: MAROSTICA (VI) – ROSÀ (VI)

Giovedì 3 settembre 2020 - 6a tappa: COLICO (LC) – COLICO (LC)

Venerdì 4 settembre 2020 - 7a tappa: BARZIO (LC) – MONTESPLUGA (SO)

Sabato 5 settembre 2020 - 8a tappa: APRICA (SO) – APRICA (SO)