GoInUp Affari&Sport: ritornano le sfide tutta salita del giovedì sera

Aria di sfida ad alta quota con il ritorno del circuito GoInUp organizzato da Affari&Sport con la regia di Ferdi Cesana a coordinare il supporto delle società podistiche locali SkyLario Runners, GPL Galbiate, OSA Valmadrera e SEC Civate e in collaborazione con Rock Experience e 2410 in qualità di partner tecnici. Dopo due anni di stop causa pandemia, finalmente il circuito GoInUp ritorna ad accendere i giovedì sera con cinque tappe sulle montagne intorno a Lecco all’insegna di sport, benessere e tanto divertimento. La novità è che, da quest’anno, accanto alla manifestazione competitiva si svolgerà in parallelo la versione non competitiva, aperta a tutti e senza obbligo di tesseramento Fidal e certificato medico agonistico. L’altra novità è che l’ultima tappa sarà anche l’occasione per una festa finale durante la quale si svolgerà un pasta party nel piazzale di partenza della Funivia dei Piani d’Erna. “Nel 2019 abbiamo respirato un’atmosfera carica di emozioni positive e quasi magica, grazie alle luci del tramonto e alla passione degli atleti per la montagna oltre che alla voglia di stare insieme per una bella serata di sport”, ha detto Michele Cecotti, titolare dei negozi Affari&Sport. “Noi siamo felici di ripartire e accoglieremo al traguardo tutti i partecipanti invitandoli ad unirsi a noi per il ristoro finale e al pasta party conclusivo, quando si svolgeranno anche le premiazioni”.

L’intero evento ha anche uno scopo benefico, parte del ricavato sarà infatti devoluto a Oltretutto 97, un’Associazione Sportiva Dilettantistica composta da atleti diversamente abili, da volontari, tecnici e genitori che ha l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva per persone disabili di tipo fisico, intellettivo e relazionale.

Giovedì 16 giugno il primo appuntamento, la tappa apripista Chiuso-Camposecco, organizzata in collaborazione con gli SkyLario Runners e con partenza alle ore 20.00. Meno di 4 km ma con con un D+ di 400 m che condurranno gli atleti al Rifugio Camposecco, meta dalla quale ripartire verso l’Oratorio di Chiuso per il ristoro finale. Giovedì 23 Giugno al via la 2^ tappa Barro Vertical Race, organizzata dal GPL Galbiate. Dalla partenza dal centro di Galbiate si va subito incontro a pendenze importanti su mulattiera e sentiero per raggiungere l'eremo del Monte Barro. Da qui piccolo tratto in discesa e 1 Km di falsopiano fino all'arrivo presso la Baita degli Alpini di Galbiate, dove si svolgerà il pasta party accompagnato da una birra. Giovedì 30 giugno la 3^ tappa San Tomaso Vertical Race, organizzata in collaborazione con O.S.A. Valmadrera con partenza in Piazza Mons. Citterio a Valmadrera (m 230) e salita lungo la classica mulattiera che conduce a San Tomaso (mt. 580). All'arrivo pasta party per tutti. Giovedì 7 luglio sarà la volta della 4^ tappa Civate – San Pietro al Monte (SEC Civate) e chiuderà il circuito giovedì 14 luglio la 5^ tappa Acquate – Rifugio Stoppani (SkyLario Runners).

Le premiazioni per i primi cinque uomini e le prime cinque donne assolute si svolgeranno alla fine di ciascuna tappa. Al termine del circuito sarà stilata una classifica finale su tre prove e saranno premiati i primi cinque uomini e donne assoluti. Premiata anche la società più vincente al maschile e al femminile. Tutti gli iscritti all’intero circuito riceveranno una T-shirt finisher.

Ciascuna delle tappe sarà un’occasione per effettuare un test di calzature da trail. Giovedì 16 giugno sarà la volta di Asics, a seguire Scott, Saucony, Scarpa e chiuderà le fila La Sportiva.

Le iscrizioni per le prime tre tappe sono aperte online attraverso PayPal al costo di 10 euro + 1 euro di commissione. E’ possibile iscriversi alla prima tappa al costo di 10 euro a Lecco presso il negozio Affari&Sport (Corso Bergamo 84) e presso il Bar Caffetteria Dolce Vita (Via Sassi 32) oppure la sera dell'evento presso l'oratorio di Chiuso entro le 19.30. Per l’iscrizione alla competitiva si ricorda di portare con sé il certificato medico agonistico.

