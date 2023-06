Grande successo per l’evento “Mobility Pilates sul Lago” organizzato dalla palestra IF Colico

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice all'evento “Mobility Pilates sul Lago” svoltosi lo scorso 2 giugno in riva al lago ed organizzato dalla Palestra IF Colico. A tenere le lezioni di Pilates, che hanno richiamato numerosi appassionati ad approfondire questa disciplina attraverso momenti di allenamento e condivisione, le istruttrici Carlotta Matteri e Vittoria Sergiacomo.

La grande partecipazione riscossa - sottolinea l'istruttrice Carlotta Matteri - è segno di quanto oggigiorno, tra la frenesia della vita quotidiana, vi sia ancora, da parte di molti, la volontà di ritagliarsi del tempo per il proprio benessere, fondamentale per un corretto equilibrio con noi stessi.

“Molto interessante e gradito il rilassamento guidato che abbiamo tenuto alla fine, momento in cui sono state lette delle frasi motivazionali che credo siano state fonte di ispirazione per molti dei partecipanti”

L'evento che abbiamo organizzato è stato sin da subito una sfida per noi - prosegue l’istruttrice Vittoria Sergiacomo- volevamo creare un momento dove il movimento rappresentasse lo strumento per sentirsi bene.

“La numerosa adesione che abbiamo ricevuto mi ha resa felice e mi ha confermato ancora una volta quanto lo sport sia un mezzo potentissimo tramite il quale si creano momenti come quelli vissuti durante l'evento di Pilates Mobility: divertimento, condivisione e gratitudine per essere riusciti a dedicarsi del tempo per se stessi che è il regalo più prezioso che possiamo farci. Grazie a questo evento abbiamo dato la possibilità alle persone che hanno partecipato di sentirsi bene ed è per noi la soddisfazione più grande.”

Vittoria Sergiacomo, istruttrice della palestra IF Colico