Alla Grigne Skymarathon acuti di Luison Coffet e Hillary Gerardi

Sono il francese Luison Coiffet e l'americana Hillary Gerardi i vincitori della seconda edizione della Grigne Skymarathon, unica tappa italiana del calendario 2023 di Skyrunner World Series prima della finalissima di Limone sul Garda.

Perfetta la riuscita della manifestazione grazie alla collaborazione del Team Pasturo con Falchi Lecco e Gsa Cometa e un operoso gruppo di oltre 200 volontari.

Il percorso

I partecipanti alla prova, durissima con i suoi 42 chilometri e 3.600 metri di dislivello positivo, sono stati 374 (334 uomini e 40 donne), che si sono dati battaglia dalla partenza di Pasturo in quota sino a imboccare la Traversata Bassa in direzione Rifugio Porta e Piani Resinelli. Da qui hanno preso un sentiero che li ha portati al Rifugio Rosalba (1.730 metri) dove si sono immessi nello spettacolare Sentiero Cecilia; tra spettacolari guglie e pinnacoli hanno quindi raggiunto la vetta della Grignetta (2.177 metri) per poi calarsi a catena lungo il versante settentrionale e raggiungere di corsa il Rifugio Elisa. La gara è entrata nel clou nella salita della Val Cassin, col passaggio al Rifugio Bogani (1.822) e sulla tecnica discesa verso il Rifugio Pialeral (1.320). Piccola risalita alla chiesetta di San Calimero (1.499) e poi picchiata verso il Rifugio Riva fino al traguardo di Pasturo.

La gara

In campo maschile il forcing iniziale è toccato agli italiani Daniel Antonioli (lecchese) e William Boffelli, ma nella salita che porta al Grignone il campione europeo di vertical Luison Coiffet ha cambiato marcia e si è portato a dettare il ritmo portandosi in fuga lo spagnolo Manuel Merillas. Il francese ha poi allungato al Pialeral e ha vinto a Pasturo in 4h 45'15" (nuovo record); alle sue spalle Merillas (4h 55'52") e l'italiano Cristian Minoggio (5h 00'42").

A livello femminile Hillary Gerardi concede il bis del 2022 in 6h 12'05" dominando sulla spagnola Ainara Urrutia (6h 36'41") e sulla canadese Kalie Mccrystal (6h 37'46").