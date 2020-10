Gymnasium Different Fit: abbonamenti palestra a prezzi scontati fino al 40%

Allenamento funzionale, a corpo libero, aerobica, attrezzi e i migliori personal trainer pronti ad aiutarti a seguire qualunque percorso. E' l'offerta di "Gymnasium - A different Fit", palestra aperta a Lecco in via Bainsizza, 18/A e pronta ad accoglierti con tutta la sua professionalità: una nuova realtà fatta di sport e benessere a Lecco, Gymnasium Fit è pronta ad aiutare sempre più persone a raggiungere uno stile di vita attivo e contribuire a cambiare la loro vita. Con Gymnasium potrai realizzare che benessere non significava solo avere un corpo in forma, ma anche un cuore sano e una mente serena.

Per i lettori di LeccoToday c'è un'offerta speciale, che vi permetterà di risparmiare fino al 40% sul costo dell'abbonamento annuale: scopri come ottenerla.

Orari

Aperto 7/7

Da lunedi' a venerdi' dalle 7.00 alle 22.30

Sabato domenica dalle 9.00 alle 17.00

Contatti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scopri tutte le migliori offerte di ShopToday!. E se ti iscrivi alla newsletter per te uno SCONTO EXTRA! CLICCA QUI