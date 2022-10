Il Lecco paga l'alta quota: giornata-no, il Trento passa al Rigamonti Ceppi

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Lecco

Lecco troppo spento per essere vero: il Trento passa col minimo sforzo. Prima giornata-no della squadra nella gestione Foschi: inizio disorientato, ospiti già in vantaggio al 7?. Il raddoppio concesso con una difesa troppo morbida al 43?. Ripresa brutta e "addormentata" dagli ospiti, ma i blucelesti non reagiscono mai veramente.

Il vantaggio del Trento al 7?: palla lunga su Saporetti che si gira e mette in mezzo, Celjak ha una deviazione sfortunata, Ballarini arriva da dietro e quasi di punta calcia in porta battendo Melgrati.

Al 43?, dal nulla, a ritmi bassissimi, arriva il raddoppio ospite: palla a destra e Saporetti, da solo, si invola per poi accentrarsi e calciare con il sinistro sul palo lungo superando Melgrati. Incerta l'opposizione di Enrici.

Nella ripresa il Lecco non attacca con convinzione e il Trento specula sul doppio vantaggio. Al 95', dall'angolo, Scapuzzi si sposta sul mancino e trova una deviazione che spiazza Marchegiani. Ma non c'è più tempo.

Gli highlights del match