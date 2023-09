Bione, 128 atleti si sfidano per inaugurare i nuovi campi da beach volley

Giornate riuscite. Un weekend di sport e solidarietà sotto a un sole ancora pienamente estivo al Centro Sportivo Comunale "Al Bione" gestito In Sport Lecco, dove 128 atleti suddivisi in 56 squadre si sono disputati il torneo "Uniti si può" di beach volley organizzato da In Sport srl SSD e B-Cheers Beach Volley Team Lecco in collaborazione con l’Associazione Luigi Comini Ente Filantropico, alla quale sarà devoluto il ricavato dalla manifestazione.

La giornata finale di domenica 3 settembre è stata l’occasione per celebrare la cerimonia di inaugurazione dei nuovi campi da beach volley e beach tennis dell’impianto. Il rituale del taglio del nastro è stato affidato a Emanuele Torri, assessore allo Sport del Comune di Lecco, accompagnato da Paola Comini, consigliere dell’Associazione Luigi Comini e dal dottor Daniele Pezzini, delegato provinciale Coni Lecco.

Prima della ripresa delle partite (4×4 misto, 2×2 misto, 2×2 maschile e 2×2 femminile) e delle fasi finali del torneo, il direttore dell’impianto sportivo Alessandro Riva ha fatto gli onori di casa presentando la nuova struttura che ha l’obiettivo di “accogliere le esigenze di movimento dei lecchesi e di farlo in modo trasversale uscendo dall’ambito degli sport più classici”. I campi misurano 16x8 metri ciascuno mentre la vasca ha una dimensione di 26x22,5 metri, adatta anche per ospitare tappe dei campionati Regionali e Nazionali di beach volley e beach tennis.

Emanuele Torri, assessore allo Sport del Comune di Lecco ha ringraziato “In Sport per l’aggiunta di questi due campi al nostro centro sportivo e per l’investimento effettuato. Ringrazio inoltre B-Cheers per l’organizzazione del torneo e l’Associazione Luigi Comini perché quando si riesce a coniugare il divertimento e la solidarietà, lo sport raggiunge l’apice”, mentre daniele Pezzini, delegato provinciale CONI Lecco, si è detto “felice per la realizzazione di questi due campi da parte di In Sport, sia per quello che apportano a Lecco, che per la presenza finalmente di campi di un certo livello”.

Paola Comini, consigliere dell’Associazione Luigi Comini Ente Filantropico, ha spiegato l'attività: “L’Associazione, nata nel 2017, attraverso iniziative raccoglie fondi da devolvere agli istituti di ricerca per le malattie infantili rare e sconosciute. Poco alla volta si fanno passi avanti, grazie anche a eventi come questo. Un grazie quindi a In Sport che ci ha ospitato e a B-Cheers, perché senza di loro non sarebbe stato possibile ricevere questo sostegno. E’ la prima volta che sul territorio qualcuno pensa a noi, quindi davvero grazie”.

I nuovi campi del Bione

Per la nuova stagione sportiva 23/24 l’utilizzo dei campi avrà molteplici possibilità: In Sport Lecco, in collaborazione con B-Cheers, organizzerà allenamenti specifici di beach volley misurati per tutte le capacità, tornei, clinic ed eventi legati al mondo della sabbia.

I campi saranno attivi anche per tutto il mese di settembre, anche per organizzare partite tra amici prenotando presso la segreteria Bione (lecco@insportsrl.it) o con la piattaforma Playtomic, oltre che disponibili per tutte le associazioni sportive lecchesi e per tutte le realtà del territorio che vorranno collaborare. Sono previste agevolazioni e scontistiche per gli utenti del Centro Sportivo e per le Associazioni Sportive.